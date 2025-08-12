Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Симона Загорова: Краката треперещи и в рани, но пък сърцата пълни
Автор: Екип Burgas24.bg 09:34Коментари (0)265
©
"Понякога човек трябва да се изправи срещу себе си, за да разбере, че всичко може да се постигне, ако вярваш и си постоянен. За жалост лесен път към успеха няма, но пък после е по-сладко!". Това сподели певицата Симона Загорова в социалните мрежи.

Причината за поста е справянето ѝ с едно от най-големите лични предизвикателства.

През уикенда тя е имала "един приключенски ден, достааа труден, но и мотивиращ", в който е постигнала своя цел – изкачване на връх Ботев и връщане в рамките на деня.

"След 12 часа преход, успяхме да се качим на връх Ботев и после да слезем и то в рамките на деня. Започнахме от Калофер, хижа Рай, връх Ботев и обратно! Километрите бяха общо 33, краката треперещи и в рани, но пък сърцата пълни! Понякога може и да се учудите на какво сте способни, само повярвайте!", написа още Симона.

Изпълнителката сподели и забавен детайл от приключението: "П.с... тази гега на последната снимка ми спаси живота."



Още по темата: общо новини по темата: 644
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/108 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След 20 август животът на три зодии се преобръща
12:07 / 12.08.2025
Ето кои са първите участници в "Игри на волята"
10:37 / 12.08.2025
След 8 години в САЩ тя се завърна, готви нов албум
09:46 / 12.08.2025
Кои уреди продължават да консумират електричество и когато са изк...
09:33 / 12.08.2025
Анелия с къща палат, колкото футболно игрище
09:05 / 12.08.2025
Кристиано Роналдо предложи брак на Джорджина
08:57 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
Конфликт Израел-Газа
Грипна епидемия обхвана страната
Лято 2025
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: