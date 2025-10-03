Новини
Симона на Глория: Любовта предпочитам да я запазя за себе си
Автор: Екип Burgas24.bg 21:00Коментари (0)97
©
Певицата разказа специално за "Телеграф“ как е преминал празникът, какво е получила като подаръци и споделя, че отново е срещнала любовта, но предпочита връзката й да остане извън светлината на прожекторите.

"Определено беше поредна година с много хубави емоции – с най-близките ми хора, с моите прекрасни приятели, с дъщеря ми Гали, със семейството ми и с мъжа до мен. Всички, които много обичам, бяха до мен, така че отново страхотно си изкарахме“, споделя Симона.

Тя признава, че партито всъщност самата тя го е организирала: "Исках да е в заведение, което е затворено само за нас, за да можем с музикантите да си посвирим и да си попеем, както си знаем. Много се радвам, че бяхме на затворени врати – имаше си уединение и ни беше супер готино“, разказва още рожденичката. Обръщаме внимание и на подаръците от празненството, а Симона бърза да уточни, че всеки един от тях има специално място в сърцето й, но най-важното за нея са хората, които са я уважили и са дошли. Сред най-вълнуващите подаръци са нематериалните жестове.

"Семплите и нематериални неща винаги са докосвали най-много сърцето ми. Имам няколко подаръка, които ще запомня. Единият е организация на екскурзия до чужбина с любимия човек. От дъщеря ми имам рисунка, а от приятелите – по едно лично писмо. Моят колега и приятел Цецо Андреев беше измислил инициатива – всеки гост да напише някакъв спомен с мен. Такива неща ме трогват истински и съм благодарна за жестовете“, с умиление разказва талантливата и красива изпълнителка.

За любовта обаче певицата е категорична – тя няма място в медийното пространство: "Смятам, че личният живот трябва да остане за мен. Най-хубавите неща, когато не са показвани на всички, се запазват по този начин. Достатъчно е, че хората знаят всичко за музиката ми и за близките ми, поне любовта предпочитам да я запазя за себе си.“

На въпроса дали е щастлива днес, тя отговаря без колебание: "Много съм щастлива. В изключително добър период се намирам в момента. Радвам се, че добре тръгна кариерата ми – новите песни много се харесват, участията се увеличиха, а и виждам как Гали расте и е щастлива. Щастието в любовта също го имам, така че в момента наистина имам всичко“, категорична е Загорова.

Говорейки за дъщеря й Гали, става ясно, че  вече е на сцената в собствения си детски свят: "Абсолютно – вече пее! Още не може да казва всички думички по най-правилния начин, но мелодиите са ѝ в главата, постоянно пее. Мисля, че поколението ще си каже думата и тя ще бъде следващата певица в семейството“, споделя щастливата майка. Малката посещава градина от няколко години и вече прави планове за бъдещето.

"Казва: И аз ще бъда певица, ще имам дете, ще ходя на участия и ще изкарвам парички, за да купувам кукли. Много е сладка“, смее се Симона. За финал я питаме какво си пожелава за новата й лична година, а тя е откровена: "Искам да запазя всички хора, които имам в живота си, защото успехът няма смисъл, ако няма с кого да го споделиш. Пожелавам си дъщеря ми и семейството ми да са здрави, да продължавам да съм щастлива в личен план и да реализирам музикалните си идеи по най-правилния начин. А защо не догодина, когато навършвам 30, да направим една грандиозна промоция. В момента имам всичко – любов, семейство и музика. И съм благодарна за това“, завършва с усмивка Загорова.

Навръх рождения й ден излезе и най-новата й песен. "Смятам, че е важно какво човек пее, дори заглавията на песните му са ключови – те задават енергията около нас. Знам, че рождените ми дни винаги се следят от феновете и бях сигурна, че една музикална изненада ще е най-подходяща. Още повече че това парче е подарък от баща ми – написано е специално за мен. Направихме нов аранжимент, запазихме малко от ретро звученето. Мелодичните песни, които той е писал през годините, остават във времето и вярвам, че точно такъв стил липсва на публиката“, категорична е младата изпълнителка. Тя е впечатлена и от реакциите на слушателите:

"Няма човек, който да не ми се обади и да каже колко много му харесва песента. За първи път виждам толкова положителен резултат от ново парче толкова бързо“, щастлива е певицата. Парчето бързо се превърна в любимо на меломаните, а самата Симона смята, че песните ѝ и мислите ѝ оформят съдбата:

"Смятам, че колкото по-положително мислиш за нещата, толкова повече хубави неща ти се случват. Винаги съм казвала в бъдеще време – че вече съм щастлива, че вече съм сбъднала мечтите си. И Вселената, и Бог помагат в тази посока. Вярвам, че когато си убеден в нещо, то няма как да не се случи“, категорична е красавицата.



Статистика: