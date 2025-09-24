ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Симптоми, които никога не трябва да игнорирате
Болка в гърдите
Обадете се незабавно на спешния телефон. Може да имате инфаркт или друго сериозно медицинско събитие, като белодробна емболия (запушване на артерия в белия дроб). Типичните симптоми на инфаркт включват силен натиск или стягане в гърдите; смачкваща болка, която се разпространява към врата, челюстта, лявата ръка или гърба; и болка, придружена от задух, изпотяване, замаяност или гадене.
Тазова болка
Силната нова тазова болка може да е признак на апендицит или, при жените, на руптура на киста на яйчника или ранна извънматочна бременност.
Внезапно силно главоболие
Потърсете незабавна помощ, ако получите главоболие, което е най-силното, което някога сте изпитвали, или ако болката е придружена от треска, повръщане, скованост, гърчове, обрив, зрителни нарушения, проблеми с говора или слабост. Може да имате инсулт или инфекция на мозъка, като например менингит. Потърсете медицинска помощ и след всяка травма на главата, която може да причини сътресение или животозастрашаващо подуване на мозъка.
Силна или постоянна коремна болка
Ако коремната болка е силна, продължава или е придружена от симптоми като треска, коремна чувствителност или кръв в изпражненията, може да имате сериозен медицински проблем (например апендицит, дивертикулит или панкреатит), който изисква незабавна медицинска помощ.
Болка в очите
Посетете очен лекар за оценка, ако получите директен удар в окото, имате пронизваща болка в окото, окото ви се зачерви заедно с болка, зрението ви е нарушено или виждате внезапни светлинни проблясъци. Тези симптоми могат да показват сериозен очен проблем, като например инфекция, глаукома, отлепване на ретината или възпаление вътре в окото (ирит или увеит).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Натали Трифонова роди! Показа бебето!
12:01 / 24.09.2025
Тези тримата ще са новите ергени!
10:30 / 24.09.2025
Изненадващи пари, нови отворени врати и шанс за успех за тези зод...
09:16 / 24.09.2025
Йорданка Христова и Гунди са роднини, братя Аргирови са наследниц...
09:03 / 24.09.2025
Почина Клаудия Кардинале
08:40 / 24.09.2025
Новата звездна двойка на България е факт
20:50 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец
14:40 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета