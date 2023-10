© виж галерията Един от най-гледаните сериали у нас през новия век е американският медицински многосериен филм "Д-р Хаус“, който е излъчен за пръв път в САЩ на 16 ноември 2004 година. Главният герой на сериала е д-р Грегъри Хаус, роля която се изпълнява от Хю Лори, а днес Sofia24.bg ще ви разкаже за него. Д-р Грегъри е неконвенционален медицински гений, който оглавява екип от диагностици в измислената университетска болница, наречена "Принстън-Плейнсбъро" в Ню Джърси. Идеята за сериала е на Пол Атаназио и Дейвид Шор, който е определян като създател на сериала и основно разработва концепцията за главния персонаж. Сериалът "Доктор Хаус“ успя да събере милиони фенове по цял свят. За първи път поредицата се излъчи преди цели 19 години, но и днес се гледа от малки и големи. Според запознати се подготвя продължение на сериала.



Хаус често влиза в противоречие със своите колеги, включително и със собствения си екип от лекари, тъй като много от хипотезите му за болестите на пациентите са базирани на прозрения, появяващи се от нищото, а понякога и спорни заключения.



Най-гледаният епизод е "Frozen“ от четвърти сезон, който е излъчен след Супербоул XLII. Успява да привлече малко над 29 милиона зрители. "Д-р Хаус“ се класира на трето място за седмицата, изравнявайки рейтинга на American Idol и е надминат само от самия Супербоул и церемонията след това.



Сериалът е номиниран за осем "Златни глобуса" и печели два. Хю Лори е номиниран пет пъти, като печели през 2006 г. и отново през 2007 година. През 2008 година сериалът получава първата си номинация за най-добър драматичен сериал. В същата категория е номиниран отново през 2009 и 2010 година. В България сериалът се излъчва от началото на 2007 година.



Макар да е участвал в много филми, по-голяма популярност Хю Лори си спечелва с ролята на доктор Грегъри Хаус в сериала "Доктор Хаус". Той е британски актьор, комик, писател и музикант. Роден е в английския Оксфордшър на 11 юни 1959 г. Изучава археология и антропология. Любопитно е, че неговият баща печели златен олимпийски медал в гребането (двойка без кърмчия).



Самият Джеймс също е гребец като ученик и студент, взема участие в Състезанието за лодки между Оксфорд и Кеймбридж през 1980 г. Лори печели първото място по гребане (двойка с кърмчия) на Националния младежки шампионат на Англия през 1977 г. През същата година участва заедно с партньора си в Световния младежки шампионат по гребане, където се класират четвърти.



По време на първата си година в университета Лори има връзка със световноизвестната актриса Ема Томпсън. От 2004 г. Лори играе д-р Грегъри Хаус в "Д-р Хаус“. През 1996 г. публикува книга "Търговецът на оръжие“ – хумористичен съспенс. Автор е и на сценарий за филмова версия на тази книга. Вторият му роман, озаглавен "The Paper Soldier“, все още предстои да бъде издаден след редица отлагания. Получава три награди "Златен глобус".



Лори е много добър пианист (това става ясно и от сериала "Д-р Хаус“). Актьорът също така свири на китара и на ударни инструменти. Той е запален мотоциклетист. Първия си мотор получава като подарък от баща си за 16-ия си рожден ден. В Лос Анджелис, където снима "Д-р Хаус“, Лори купува мотоциклет "Триумф Бонвил“. Той е изключителен музикант и има издадени два блус албума - Let Them Talk (2011) и Didn't It Rain (2013). През 2014 г. изнесе концерт в София.



Включен е в "Световните рекорди на Гинес" като най-гледания актьор в главна роля по телевизията и е един от най-високоплатените актьори в телевизионната драма. През 2016 г. получава звезда на "Алеята на славата" в Холивуд.



Той се жени за Джо Грийн на 16 юни 1989 година. Двамата имат двама синове и една дъщеря.