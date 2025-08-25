Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Синеока красавица е новата "Кралица на Бургас"
Автор: Екип Burgas24.bg 09:01Коментари (0)166
©
Бургас избра своята нова кралица на красотата – 18-годишната синеока красавица Теодора Димова, която беше коронясана за "Кралица на Бургас 2025". Подгласнички на победителката станаха Каролина Атанасова (23 г) и Йоана Стоянова (17 г).

Програмата на конкурса, който се проведе пред Културен дом НХК в центъра на града, се превърна в истински спектакъл. Най-голямата изненада за публиката бе появата на красавиците на сцената върху мощните мотоциклети на клуб NEW RACE MCC – зрелищно откриване, което ще остане сред най-запомнящите се в историята на конкурса. За настроението на гостите се погрижиха малките балеринки от "Балетната школа за принцеси" с ръководител Даниела Туртуманова, хаус вокалистката Нелита и Ния Стоянова.

Очарователната Теодора впечатли журито и публиката не само с харизма и сценично присъствие, но и с амбициите си – в момента тя учи за брокер на недвижими имоти в ПГСАГ "Кольо Фичето", развива се като професионален гримьор и специалист по ламиниране на вежди и мигли, а в бъдеще мечтае за кариера в маркетинга и рекламата. Като носителка на короната тя ще представи Бургас в националния конкурс "Мис България 2025", където ще се бори да донесе най-престижната модна титла в морския град.

По време на вечерта участничките дефилираха с изискани кожени якета на холивудския дизайнер Беркан Тюзюнатач и неговия бранд BERKAN DESIGN, с атрактивни бански костюми от Red Carpet Fashion House, с новата колекция официални рокли на българския дизайнер Стоян Радичев, както и със стилни слънчеви очила KYLYAN.

Генерален спонсор на конкурса бе строителната компания БУРГАС ИНВЕСТ, а сред останалите партньори се откроиха медицински лаборатории ЛИНА, JANET Grand Market, естетичен център Prime Aesthetic и автосервизи АМАРАНТ и агенция за недвижими имоти ПОРТФОЛИО. За изисканата атмосфера се погрижиха MARTI MAR, които осигуриха винената селекция на вечерта, и Канген вода, гарантирали свежест за гостите.

Официален партньор на конкурса бе Община Бургас, която традиционно подкрепя развитието на културни и модни инициативи в града.

За прическите на участничките се погрижи коафьорът Тодор Тодоров от Christian of Roma, а за грима – доказаната професионалистка Теодора Калчева и нейният екип. Организатор на събитието е Ваня Маринова, управител на INTER MODELS BURGAS, която за поредна година доказа класа в провеждането на престижни модни форуми.

Сред гостите на вечерта се откроиха имена от българския моден и светски елит, сред които собственичката на модна агенция "Интер Моделс" г-жа Ирина Папазова и топмоделът Наталия Гуркова, актуалния Мистър Бургас Венцислав Драчев и други, които придадоха още повече блясък на събитието.

Водеща на събитието бе очарователната Мис България 2018 – Теодора Мудева.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Това е храната, която забавя стареенето, предпазва сърцето и мозъ...
09:27 / 25.08.2025
Почитаме двама светци! Мъжете с тези имена имат празник
09:35 / 25.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:13 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
20:50 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
21:55 / 23.08.2025
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
17:50 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Матури 2025
Катастрофи в България
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: