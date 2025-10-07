Новини
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие"
Автор: Николина Александрова 16:49
©
виж галерията
Руски журналисти разкриха имената и фамилиите на предполагаемите синове на президента на Русия Владимир Путин и бившата гимнастичка Алина Кабаева. Според медиите децата живеят "под прикритие“, пише украинското списание "Фокус".

За това, че двамата сина на президента на Руската федерация Владимир Путин и Алина Кабаева са регистрирани в документите като Иван и Владимир Спиридонови, пишат в книгата "Царь собственной персоной" журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин. За "прикритието“ на тайните деца на руския президент разказа на 7 октомври руското медия "Агентство".

Според журналистите, за измисленото фамилно име може да са взели бащиното име на дядото на Путин по бащина линия – Владимир Спиридонович. Значителна част от времето си с двамата сина Кабаева и Путин прекарват в резиденцията на президента във Валдай. Според журналистите от Proekt, там за бившата гимнастичка и децата й е построен отделен "дворец", а също така има спа център, зона за детски отдих, голям парк и персонал.

В книгата за първи път са публикувани и снимки на Иван и Владимир, които все пак от време на време се появяват на публични места.

Другите деца на Владимир Путин

Журналистите припомнят, че под измислени фамилии живеят и дъщерите на Путин от първия му брак – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова (фамилията на втората вероятно произхожда от бащата на баба й по майчина линия, Екатерина Тихоновна Шкребнева).Също така, според медиите, във Франция под името Елизавета Олегивна Руднова е живяла вероятната извънбрачна дъщеря на Путин Елизавета Розова.



Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Среща Борисов - Тръмп младши
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Медици протестират за по-високи възнаграждения
