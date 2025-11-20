Синът на Алена: Сърцето ми е разбито, обичам те безкрайно!
©
"Изпратихме Алена! Благодарим на множеството, препълнило църквата "Света София“. Сълзите бяха искрени. И времето заплака“, написа съпругът ѝ Андрей в социалната мрежа.
"Загубих най-скъпия човек в живота си – моята майка. След като прекара Ковид, тя така и не успя да се възстанови напълно. Месец беше на легло и въпреки всичко в мен имаше надежда, че ще се изправи отново. Уви… съдбата реши друго. Сърцето ми е разбито, но ще нося любовта ѝ със себе си завинаги. Почивай в мир, мамо. Обичам те безкрайно“, написа синът ѝ Мартин под снимка с майка си.
Алена почина в неделя на 70-годишна възраст след боледуване от Ковид-19. Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей – нейният най-близък човек и партньор в живота и работата. Двамата бяха неразделен и непобедим екип, посветен на звездите.
Ето какво публикува семейството на Светлана Тилкова в социалната мрежа:
"С най-дълбока болка искаме да споделим, че нашата любима мама и спътница в живота, дошла от звездите, се върна обратно при тях.
След като премина през Ковид, тя така и не успя да си възвърне силите и през последния месец изтощението преобладаваше над желанието ѝ за работа.
Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си.
Уви… съдбата реши друго.
Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период.
Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше.
Мартин и Андрей“.
Това написаха съпругът и синът ѝ в нейния профил във фейсбук.
Алена е автор на над 280 000 хороскопа и десетки книги и има милиони читатели, които всяка сутрин започваха деня си с нейните прогнози. Родена на 26 януари 1955 г. в София, тя завършва престижната 91 Немска гимназия и Висшия икономически институт "Карл Маркс“, но пътят ѝ я отвежда далеч от икономиката. Още като дете вижда "незримия свят“, както сама казва – и това я повежда към мистиката.
През 1977 г. съдбата я среща с възрастен японски астролог, който я въвежда в тайните на източните практики. Следват години, в които Тилкова пътува до Тибет, учи медитация и левитация, а духовните учители там ѝ дават името, с което я познава цяла България – Алена.
Тя става част от световния елит в астрологията, членува в най-престижните международни организации и пише 91 книги, включително бестселърите "Буквар на душата“, "Настоящето е само ден“ и "Уроци по Карма“. Нейното списание "Кармичният кръг“ се превръща в библия за хилядите ѝ последователи.
Последните ѝ коледни книги вече са били подготвени за печат – проекти, които няма да види издадени.
За Алена астрологията никога не е била забавление. Тя вярваше, че звездите разкриват кармата, уроците и съдбата на всеки човек. Че бъдещето е записано, но човек трябва да го прочете правилно.
Тя често споделяше житейската си философия, а неотдавна е споделила в медиите как ѝ се иска да си отиде: "Като човек, изживял достойно живота си – за миг или по време на съня“.
Приживе Алена говореше за отговорността, която носи човек към собствената си съдба, припомня "Ретро".
Още от категорията
/
Бачорски: Приемам залози
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
25 години заедно и все още се обичат безумно
17:18 / 19.11.2025
Колко са корекциите на Анна-Шермин?
15:55 / 19.11.2025
Диетолог: Яжте 350-400 г кисело мляко на ден, както и 35-50 г сир...
11:51 / 19.11.2025
Без Петър Дочев в "Преди обед"
10:12 / 19.11.2025
В компанията на неизвестна жена: Първа поява на принц Андрю след ...
10:04 / 19.11.2025
Кралицата на комедията на 63
09:41 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.