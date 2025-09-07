ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Синът на Арнолд Шварценегер вече не е ерген
Сватбите в голф и кънтри клуба, достъпен само за членове, започват от 20 000 долара, като двойките често избират церемонии в "Лейк клуб“, разположен на базалтов скален откос. Патрик Шварценегер и новата му съпруга са почивали в ранчо "Гозър“ и преди, често наслаждавайки се на почивки в Айдахо.
Снимки запечатаха двойката да казва "Да“ в ултра-ексклузивния кънтри клуб Gozzer Ranch в Coeur d'Alene, Айдахо, заобиколена от семейство, приятели и холивудски кралски особи. Церемонията се проведе на скален склон с изглед към езерото Coeur d'Alene, като списъкът с гости съчетаваше семейна топлина и холивудски блясък.
Бащата на Патрик, Арнолд Шварценегер, сияеше от гордост, докато празнуваше заедно с бившата си съпруга Мария Шрайвър, която блестеше в пурпурна рокля. Присъстваха и сестрата на Патрик, Катрин Шварценегер, и съпругът ѝ, актьорът Крис Прат . Семейството на булката беше също толкова лъчезарно, като майката на Аби, Лора, беше зашеметяваща в лилава рокля, а сестра ѝ, моделът Баскин Чемпион, се присъедини към сватбената компания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
19:41 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
10:31 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
10:31 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета