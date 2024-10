Скандал около сериал на Disney

© Телевизионен криминален сериал, чието излъчване беше спрян миналата седмица от италиански съд, ще смени името си, за да преодолее съдебните пречки, съобщи световният развлекателен гигант във вторник, предаде Reuters.



"Avetrana - This is not Hollywood", измислен разказ за убийството на 15-годишно момиче през 2010 г. от членове на семейството й и за медийната лудост, която заобиколи случая, вместо това ще се нарича "This is not Hollywood", а каза изявление.



Той ще бъде достъпен от сряда на платформата Disney+, добави той.



Кметът на Аветрана, малкото градче в Южна Италия, където се случи престъплението, предприе съдебни действия срещу сериала на основание, че името му създава лошо име на общината.



Сериалът на италиански език трябваше да стартира на 25 октомври, но съдът в Таранто прие жалбата на кмета и временно го спря преди изслушване на 5 ноември, в което трябваше да се произнесе допълнително.



Представители на филмовата и телевизионна индустрия разкритикуваха съдебното решение за спиране на сериала, като ръководителят на италианската асоциация на продуцентите APA Киара Сбаригия го нарече "сериозно нарушение на принципа на свободата на изразяване".