Ефирен скандал беляза гостуването на Веселин Маринов в сутрешното предаване "Събуди се“ по Нова телевизия. Вместо спокойно интервю за предстоящите му концерти, певецът се оказа в центъра на напрежение още от първата минута.Водещата Марина Цекова го подхвана с неочаквани въпроси за спорта и родните успехи, което очевидно обърка Веско, подготвен да говори за музика, турнета и фенове. Но истинският изблик на емоции настъпи, когато в студиото започна да звучи негова песен, докато той говори."Моля ви, спрете тази музика, не мога да се концентрирам!“, заяви видимо изнервен Маринов. След няколко опита да продължи разговора, певецът на няколко пъти се запъна, преди окончателно да поиска екипът да спре фоновия му хит.Публиката видя не просто объркване, а момент на човешка умора и раздразнение от любимия изпълнител."Много болка ми се е насъбрала в последните дни от това, което се случва в България. Хората мълчим вкъщи, вместо да излезем и да покажем позиция. Гледам как в Гърция затварят страната, а тук всеки търпи“, каза Веско с видимо вълнение.След това разговорът премина в по-спокойна посока и певецът разказа за трудното си детство и как съдбата го е насочила към музиката. "Като малък вярвах, че ще съм футболист. Не взех матурата по математика, но това се оказа най-големият ми шанс. Срещнах човек, който чу гласа ми и ме вкара в музиката. Така започна всичко“, сподели Маринов.След гостуването зрителите останаха с впечатлението, че певецът е на ръба на емоциите си, но и че за пореден път показа своята искреност и неподправен характер. Въпреки напрежението, той обеща, че концертите му в края на ноември ще бъдат "по-човешки, по-истински и изпълнени с любов“, пише "Блиц".