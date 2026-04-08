Шок за зрителите на Hell’s Kitchen! В последния епизод на кулинарното предаване бяха показани кадри, в които омъжената поморийка Десислава Трифонова се целува страстно с Илиян Събков, видя Burgas24.bg.
Пред камерите обявеният за плейбой готвач сподели своята симпатия към танцьорката с кулинарни умения, както и страха му, че може да развали семейството ѝ.
"Не мога да се отдръпна, защото ако се отдръпна, ще е кофти и за нея, и за мен. Ние се разбираме, готино ни е, приятно ни е в компанията си. Много ми е споделяла за живота си и за децата ѝ, както и за ситуацията вкъщи. Стигнахме до такъв етап, че явно сме станали твърде близки. Притеснението ми е, че тя е семейна, а аз не се чувствам като разбивач на семейства“, разкри той.
В снощния епизод на Hell’s Kitchen специалистът по италианска кухня Галин Иванов от отбора на Червените спечели ценен индивидуален имунитет, който го доближава до следващия етап в предаването – Черните куртки. Младият кулинар получи положителна номинация от своите колеги, заедно с лидера на отбора Спирова, както и от съперниците Денисиньо и Събков от Сините. Шеф Виктор Ангелов избра кулинаря, спечелил мястото си чрез кастинг битка, да получи специалната награда.
