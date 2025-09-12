ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандал в "Игри на волята"
Това бяха очаквано двете жени Алекс и Гергана,както и Йордан. Тянко влезе в безкраен спор с капитана на племето Ивайло, като двамата започнаха да се обясняват колко са им големи бизнесите, които ръководят в живота. Дори водещата Ралица вдигна ръце и отказа да се занимава с тях.
Лечители и Феномени влизат в сблъсък за спасение в "Игри на волята"
Втората номинационна битка противопостави безгрешното до момента племе на Лечителите и обитателите на Стопанството - Феномените. Двата отбора се изправиха един срещу друг в напрегнато морско съревнование с голям залог - спасение. Зелените успяха да постигнат доминираща победа над своите опоненти, като най-впечатляващо се представи волейболистката Карина.
Неуспехът за Феномените ги отведе на втория племенен съвет за вечерта. Там единодушно бе решено, че най-голяма вина за незадоволителната игра носят новодошлата Мартина, аниматорът Калин и актрисата Наталия, която отбеляза единствената точка за отбора в днешното съревнование.
Лечителите продължават победната си серия в "Игри на волята"
Утре на Арената в Дивия север предстоят първите индивидуални сблъсъци. Тримата капитани Дино, Ивайло и Александър ще премерят сили в епична капитанска битка. Междувременно Победителите ще изпратят трима от своите герои, които ще опитат да извоюват предимства за бедстващите на Блатото, пише "България Днес".
