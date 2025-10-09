Новини
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
Автор: Георги Кирилов 22:59Коментари (0)98
©
Лили Вълчева направи нещо, което се случва за първи път в "Стани богат“. Тя използва трите си жокера на трите поредни въпроса за 1000, 1500 и 2000 лева, и накрая си тръгна само с 500 лева. Но в конкретния случай не играта й е тема на разговор, а поведението й спрямо децата, които обучава. Малко след участието на г-жа Вълчева зрителка зададе въпрос към хората, организиращи кастинга за "Стани богат", видя Plovdiv24.bg. Жената зададе кратък въпрос: Вие проверявате ли си поне малко участниците? Като доказателство тя показва публикация от 22 февруари, придружен със скандален клип на учителката. Преценката оставяме на вас.

Крещящата учителка от клипа, който си разпространява в социалната мрежа се оказа Лили Вълчева от 104-то СУ в София. Учител по музика. Дава и частни уроци в един сайт.

Според собственото ѝ описание в един сайт за частни уроци, тя е завършила музика бакалавър в СУ. В момента учи магистратура МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА. /За тази педагогига ще напиша в края на коментара ми./

Има опит с работа с деца със СОП!

/Видяхме ѝ страхотните педагогически способности./

Децата са заплашвани, че след подобни записи ще бъдат изключени, директорката знае, кластната знае и всички прикриват "уникалната" преподавателка

Що се отнася за учебната програма на Мария Монтесори ..

Според психолози е изключително вредна и пагубна за децата. Тя е била феминистка. Пропаднала жена,която ражда син. Зарязва го в чуждо семейство и когато той става на 15-17 г тя се завръща. Взима го от новото му и единствено семейство и живее с него като мъж и жена.

Тя една от пропагандаторките за сексуални отношения между родители и деца.

Тъмните петна от нейната биография и нейните възгледи, расистката ѝ нагласа и симпатиите към евгениката (понятието буди асоциации особено с расистките методи на селекция по времето на националсоциализма в Германия - за всичко това пише и Сабине Зайхтер в книгата си.

Сабине Зайхтер смята за чиста гротеска факта, че днес последователи на Монтесори я смятат за една от създателките на “инклузионното образование“, докато всъщност тя без никакви увъртания е говорела за така наречените "деца извън нормата“ като за "чудовища“ и "паразити на обществото“. "Дългата сянка на Мария Монтесори.

......

Та и нашата крещяща учителка учи магистратура Монтесори педагогика. Ужас.

А изпълнения можете да чуете в ютуб. Не смеем да ви ги предложим, че ще ви развалим утрото.




