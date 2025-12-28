Скандална инфлуенсърка отново напомни за себе си
© Инстаграм
25-годишната красавица от Перник посреща празниците на екзотичния остров Бали, откъдето публикува поредица от кадри по бански. И не какъв да е – изрязан модел, който оставя малко на въображението.
Алекса е известна със своето тяло, покрито почти изцяло с татуировки, както и с любовта си към фитнеса. Всеки неин пост събира хиляди харесвания и коментари.
"Всяка моя татуировка има значение и история. И не ме интересува кой как ме възприема“, споделя тя.
Младата дама активно развива присъствието си в социалните мрежи и не крие, че иска да се утвърди като инфлуенсър, пишат от Блиц.
Секси визията ѝ, съчетана с директно отношение към живота, я правят една от най-обсъжданите риалити звезди у нас – и това няма да се промени скоро.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Брижит Бардо
12:50
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
22:45 / 27.12.2025
Най-магичната дата за брак през 2026: Носи ли любов или напротив?...
22:44 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
17:54 / 27.12.2025
Сашо Кадиев подари на жена си втори годежен пръстен
23:12 / 26.12.2025
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
16:29 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.