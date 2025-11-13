Скандално облекло на Теди Кацарова. Показа повече, отколкото зрителите искаха да видят
"Какво стана с копчетата на бузката на Теди Кацарова? Няма ги или понеже е късогледа не е забелязала, че е разгърдена? Що за решение да излезе по бельо в най-гледаното тв време? Криза на възрастта при жените е също толкова жалка колкото и при мъжете", коментираха възмутени зрители.
Теди влезе в играта заедно с най-добрия си приятел Даниел, а срещу тях застанаха - Димитър Донски и Петър Евтимов.
napalma
преди 41 мин.
Нормално ,тя е отишла там да си покаже циците, не за друго.
