|Скандалът в bTV се разраства
Ценим приноса на Георги Тошев за развитието на "Преди обед“ и признаваме ролята му в определяне на посоката, в която се развива предаването. Обновеният и настоящ формат на ежедневното токшоу, заедно с концепцията, рубриките и поканата към Венета Райкова, беше разработен също под творческото ръководство на г-н Тошев.
Както при всички продукции на bTV, програмите редовно се адаптират в съответствие с интересите на аудиторията и резултатите от представянето. Наш приоритет остава създаването на висококачествено и ангажиращо съдържание, подкрепено от силен екип професионалисти.
bTV Media Group благодари на Георги Тошев за сътрудничеството и му желае успех в бъдещите професионални начинания.
Припомняме, че вчера продуцентът на сутрешния блок на bTV се изказа срещу това, в което Венета Райкова превърна предаването и начинът, по който го води.
|Още по темата:
