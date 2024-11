Скарлет Йохансон разкри палавата страна на своя мъж

© Скарлет Йохансон несъмнено е една от най-сексапилните и талантливи актриси в Холивуд и вероятно мнозина мъже завиждат на късмета на съпруга ѝ Колин Джост. Двамата са женени вече от четири години и имат тригодишен син на име Козмо.



Макар и да не говори често за личния си живот, в свое скорошно интервю актрисата споделя за онази черта от характера на съпруга си, благодарение на която съвместният им живот продължава да бъде все така вълнуващ.



По време на последното си гостуване в предаването Live with Kelly and Mark Скарлет Йохансон издава, че половинката ѝ понякога взема рисковани решения.



"Той има своята палава страна. Ето как го поддържа интересно", признава тя.



И когато водещият решава да попита за ферибота, който съпругът на актрисата преди време купува заедно с бившия си колега от Saturday Night Live Пийт Дейвидсън, тя му отговаря, че именно това е неговата палава страна, която е имала предвид.



През 2022 г. двамата комедианти от популярното вечерно американско шоу стават част от инвеститорите, купили изведен от експлоатация ферибот. Според New York Times той им е струвал 280 100 долара.



Тогава един от инвеститорите казва, че намерението им за плавателния съд е да го превърнат в "място за изкуство и развлечения". Скарлет Йохансон обаче уточнява в интервюто си, че към момента няма особено голям напредък в реализирането на тази идея, предава lifestyle.bg.



Въпреки това фериботът далеч не е оставен някъде просто да събира прах. Всъщност съвсем наскоро е послужил като място за провеждането на модното ревю на Tommy Hilfiger като част от Седмицата на модата в Ню Йорк този септември.



Актрисата издава, че събитието е пожънало "огромен успех", макар нейния първоначален скептицизъм. А съпругът ѝ Колин Джост също е останал доволен от съвместната работа покрай модното събитие.



"Това бе един от малкото дни, в които бях на лодката", казва той пред Associated Press, цитиран от E! News.