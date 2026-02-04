Първият епизод от новия сезон на "Ергенът" по bTV започва. Датата е малко след деня на влюбените - 17 февруари от 20 часа. Още от самото начало ергените са трима - Кристиян Генчев, на 36 години живее в Америка; Стоян Димов на 30 години от Пловдив и Марин Станев на 27 години от Варна."Ще видим дами, които държат живота си в собствените си ръце - с ясни цели, лични амбиции и мечти. За тях трудът не е повод за срам, а готвенето на мусака - нещо напълно нормално", споделя креативният продуцент Ники Николов за пролетния сезон на "Ергенът".