Скоро излзиа филм за живота на Уитни Хюстън

© Инвестиционната компания "Брукфийлд Асет Мениджмънт" (Brookfield Asset Management) придоби авторските права върху хитовите песни на Уитни Хюстън "How Will I Know" и "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)", пише в. "Файненшъл таймс".



Придобиването е част от проект на стойност 2 милиарда долара за навлизане на пазара на музикалните авторски права в партньорство с лейбъла "Праймъри Уейв" (Primary Wave).



Компанията е закупила общо около 60 песни, написани от Шанън Рубикам и Джордж Мерил - дуото, което стои зад двата хита на Хюстън, за сума между 50 и 100 милиона долара, според източници, запознати със сделката. Рубикам и Мерил изпълняват и свои собствени композиции като дует с името "Бой мийтс гърл", като например "Waiting For A Star To Fall", издадена през 1988 г.



Носителката на шест награди "Грами" Уитни Хюстън, която почина през 2012 г. на 48-годишна възраст, беше една от най-успешните звезди в историята на поп музиката. След като подписва договор с музикалния магнат Клайв Дейвис, изпълнителката записва поредица от поп-соул хитове през 80-те години на миналия век. Сред тях е и оглавилият класациите албум "Whitney", включващ популярния сингъл "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)".



След като през 2019 г. закупи 50 процента от творческото наследство на Уитни Хюстън, музикалната компания "Праймъри Уейв" работи за увеличаване на приходите, генерирани от музиката на покойната певица. Лейбълът продуцира биографичен филм, който ще излезе на екран следващия месец, и използва името на Хюстън за линии парфюми и козметика.



"Праймъри Уейв" притежава каталозите с песни на музиканти като Принс, Боб Марли, Стиви Никс, Джеймс Браун, Рей Чарлз.