Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Скрито устройство в немски автомобил може да ви спаси в опасни ситуации
Автор: Цвети Христова 16:00Коментари (0)167
©
Всички сме чували за алармите на автомобилите, които се включват при опит за кражба, но малцина знаят, че някои от тях разполагат с една много по-важна и малко известна функционалност - паник бутон. Той е създаден, за да осигури допълнителна сигурност в неочаквани и опасни ситуации.

Паник бутонът е характерен за някои по-стари модели на Opel и често се намира на ключа за запалване. Тази интелигентна функция е проектирана за ситуации, в които се чувствате застрашени. Ето как работи: Когато го натиснете и задържите за няколко секунди, той незабавно активира алармата на автомобила, както и клаксона, и колата започва да мига с всички светлини.

Основната идея на този бутон е да привлече вниманието на околните и да отблъсне потенциален нападател, като създаде максимален шум и светлинно шоу. Представете си, че се прибирате късно вечер към колата си и виждате подозрителна фигура наблизо. С едно натискане на бутона можете да предизвикате паника у нападателя и да го накарате да избяга.

Макар и да е по-рядко срещан в модерните автомобили, този бутон е отличен пример за това как един прост механизъм може да се окаже изключително ефективен в критични моменти, пише AutoMedia.bg. Opel залага на подобни функции, които осигуряват допълнително спокойствие на шофьорите. Дори и да не се използва често, знанието, че разполагате с такава интелигентна защита, е успокояващо.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дара най-накрая се отърва
17:28 / 22.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
16:14 / 22.08.2025
Може ли най-красивият убиец на морето да достигне Черно море?
15:24 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите тур...
15:07 / 22.08.2025
Уилям и Кейт се местят
13:28 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
Матури 2025
Бури и градушки 2025 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: