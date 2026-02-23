Славена Вътова е сигурна финалистка в "Кухнята на Ада"?
Още като видиш селекцията на звездни участници в "Хелс Китчън", ти свата ясно кой с каква цел е включен в кулинарното риалити. Повечето от тях са добри в много неща, но не и в готвенето. "Пиленцето от Монако" Нина Димитрова и Теодор Венков-Чикагото от "Игри на волята" очевидно са в играта, за да разсмиват зрителите. Нина може и да знае как се прави крем супа от картофи със сметана по френски, но никой не очаква нищо повече от нея, а Чикагото наскоро беше в "Черешката на тортата" и всички видяха, че без жена си и тъща си е изгубен в кухнята. Другата "звездна участничка" – също с редовни включвания от Монако, както и от други дестинации със силна концентрация на милионери – е Нора Недкова. Нея също сме я виждали как готви в "Черешката" с продукти, които са й сготвени предварително в ресторант, а тя набързо ги затопля на тиган.
Актрисите Рая Пеева и майка й – Красимира Демирова, със сигурност могат да готвят, но не очакваме чудеса от тях. Тъй като Рая също е участвала в "Черешката", както и повечето от другите в отбора на Златните, за нея знаем, че е близка с кулинарната магьосница Божана Кацарова, която навремето спечели третия сезон на "Мастършеф". Това беше и последният сезон, в който в предаването на Би Ти Ви съдия беше Виктор Ангелов. След това го поканиха в Кухнята на ада в Нова. Възможно е Рая и майка й да са взели някой урок от готвачката, но какво са научили, ще стане ясно в следващите месеци.
Йонислав Йотов-Тото влиза в шоуто, за да чисти имидж, "Ергенът" Евгени Генчев очевидно е там за слава, Ники Станоев е спец в диетичната кухня, но под ръководството на жена си, а от актрисата Диана Димитрова се очакват всякакви неща, но не и да готви. Впечатление прави присъствието на бизнесмена-експерт по ценни метали Макс Баклаян. Ще е интересно да видим как се справя в Кухнята на ада.
В крайна сметка единственият участник с доказани кулинарни умения в групата е Славена Вътова. Тя е била в "Черешката" не веднъж и е изненадвала с неподозирани за такава крехка на вид и стройна дама умения да меси погачи, да бърка торти, да пече сладки и да приготвя чинии, които изглеждат като произведения на изкуството. Известно е, че държи децата й да се хранят с домашно приготвена храна, затова има богат опит край котлоните. Всеки ден собственоръчно им приготвя кутии с прясна храна за училища. От сега се знае, че благодарение на дългия си опит в готвенето тя е почти сигурен финалист и играчът с най-големи шансове за победа. На практика се повтаря ситуацията от миналата година с победата на Златка Димитрова. Тя също беше единствената в групата на Златните с доказано отношение към кулинарията и за никого не беше изненада, когато спечели призовото място.
