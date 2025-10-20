ЗАРЕЖДАНЕ...
Славена Вътова си сложи скули
Носителката на титлата "Мис България" за 2006 г. винаги е имала изразени скули. В студиото на "Преди обед" обаче те изглеждаха остри и изпъкнали, още повече, когато Славена се усмихнеше. Тогава и никакви бръчки, дори малки, не се появяваха на челото й и около очите, което навярно се дължи на други естетични корекции. Вниманието обаче привлякоха най-вече скулите на Славена.
Красавицата, която преди години водеше "Спорт ТОТО" по Би Ти Ви, и е била в журито на предаването "България търси талант", е коментирала само промяната на бюста си. Славена се подложи на операция за увеличаване на гръдната обиколка, след като спечели титлата "Мис България" през 2006 г. Що се отнася до напредването на възрастта, Славена сподели в "Преди обед", че едва наскоро се замислила, че 37-мия й рожден ден предстои.
Чувствала се благодарна и щастлива за живота, който има. Тя има две дъщери, заради които всеки ден става в 5 часа сутринта, за да вари билки за чай и да прави закуска. Откакто се разделила с бащата на децата си - Юлиан Цолов, на миската й било малко по-трудно с организацията.
Освен на училище, тя трябвало да води децата си и на допълнителни занимания. Така че се изисквали повече усилия. Славена обаче не се оплаква, а и ползва услугите на бавачка, когато програмата й с ангажименти на инфлуенсър е натоварена, пише HotArena.
