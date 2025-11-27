Слави Трифонов.
"Такава ми е натурата, че отбелязването на някакви годишнини не ме впечатлява особено. Може би не съм прав.
Сега има една годишнина, която си струва да отбележа, основно заради вас и заради моя екип. Днес се навършват 25 години от старта на "Шоуто на Слави“.
Трудно ми е да опиша какви емоции се борят в мен. Това беше един изключителен период от моя живот – много труден, но и много славен и много сладък и като цяло изключителен, защото преживях изключителни неща. Срещнах се с хора от цял свят, само съм си мечтаел преди това да ми се случи нещо подобно“, сподели той.
"Най-много искам да благодаря на вас, уважаеми зрители. Вие бяхте нашия мотив, моя мотив, нашия смисъл, моя смисъл и нашия двигател, моя двигател, за да съществува "Шоуто на Слави“ за мен беше чест да бъда ваш водещ.
Винаги съм бил откровен с вас, ако имам възможност, ако има необходимите условия и ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ – за ваша радост и за ужас на много други, за които се сещам“, посочи в заключение той.
Слави Трифонов: Ако вие искате, мога пак да бъда ваш водещ
©
Още по темата
/
Чарли Шийн заживя с мъж?
26.11
Още от категорията
/
Силни емоции с богато и ексклузивно съдържание за всички вкусове - в света на Arena каналите на Vivacom
25.11
Почина легендарен актьор
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Неочаквано развитие на събитията в "Ергенът: Любов в рая" предизв...
23:29 / 26.11.2025
Чарли Шийн заживя с мъж?
23:29 / 26.11.2025
Холивуд скърби! Почина актьор от "Бандата на Оушън"
19:37 / 26.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:36 / 26.11.2025
Балансирано хранене за зрели дами – есенно меню с предложения
16:22 / 26.11.2025
Тайната на сочно опечената риба
15:46 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.