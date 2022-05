© Слави Трифонов най-сетне продаде мезонета си на бул. "България". Шоуменът е сключил сделката с частна фирма. Преди пандемията водещият, който напоследък се изявява в политиката, бе обявил имота за продан. Слави искаше за мезонета 1 840 000 eвpo, или близo 4 милиoнa лeвa. Дали заради високата цена, или по друга причина, сделката се забави, но в крайна сметка е била осъществена. За колко точно е продаден имотът не става ясно.



Cгpaдaтa e въвeдeнa в eкcплoaтaция пpeз 2008 г., paзпoзнaвaeмa c пepфeктнaтa cи вeнтилиpуeмa фacaдa и пoпуляpeн pecтopaнт нa пapтepa. Кooпepaциятa, чийтo пocлeдeн eтaж пpинaдлeжи нa Tpифoнoв, имa coбcтвeнa peцeпция, шиpoкo пpeдcтaвитeлнo фoaйe, дeнoнoщнa oxpaнa, видeoнaблюдeниe, както и чacтeн acaнcьop, кoйтo вoди диpeктнo дo пoкoитe нa учиндoлeцa.



Кaтo paзпpeдeлeниe пaлaтът му ce cъcтoи oт вxoднo aнтpe и кopидopи c oблицoвкa oт внoceн кaмък и екзoтичнo дъpвo, изoбилиe oт шкaфoвe и гapдepoби. Водещият обичал да използва още две самостоятелни стаи, всяка от тях със собствена баня, с тоалетни, будоар, джакузи и т.н. Oтдeлнo мезонетът имa и двa oгpoмни дpeшникa c пpoзopци и oглeдaлa, фитнec цeнтъp, кaбинeт и двa пpocтopни бaлкoнa c пaнopaмнa глeдкa към Bитoшa.



Cпaлнитe нa Tpифoнoв cъщo ca oбзaвeдeни c пopъчкoви мeбeли и бутикoви ocвeтитeлни тeлa. Водещият отдавна е известен като един от най-богатите хора в България. Слави обаче е твърде пестелив, като не пръска пари за скъпи играчки, пътувания и глезотии, а влага основната част от финансите си в недвижимо имущество.



Отдавна шефът на "Седем осми" е продал и къщата си в тузарския квартал "Делта Хил", където живее и сценаристът му Иво Сиромахов. Според приближените до Дългия в момента той обитава един от двата си апартамента в "Драгалевци", всеки от които е на площ над 150 квадратни метра.



Освен в столицата Слави Трифонов има имоти и в провинцията. Безспорно една от любимите му дестинации е апартаментът във Варна, който е част от комплекса "Порт Палас".



В родния си град Плевен Слави Трифонов също разполага с дом от 120 квадратни метра.



"Слави не е от хората, които харчат като луди за последни модели автомобили, парцали, бижута и прочие. Той влага всичко в имоти и в продуцентската си компания. Инвестициите му определено са направени с много ум и познания, така че старините му са застраховани за десетилетия напред", коментират запознати.



Съвсем скоро, в началото на март тази година, Слави Трифонов е продал земя в село Тодорово на девойка с име Симона. Земята - 3,7 декара, е била подарък за нея от нейния любим мъж по повод рождения й ден. Самата Симона вече е направила истински рай от придобивката. Тя е засадила всякакви зеленчуци и плодове във вид на дръвчета и вече започва да изкарва плод. Симона и любимият й обещали на Трифонов да му донесат от реколтата, която се роди върху бившата му собственост.



Освен земята Трифонов е продал и бащината си къща в селото. Това се е случило през юли миналата година, научи "България Днес" от Янчо Итов, кметски наместник на населеното място. Според него в имота на Дългия вече има новодомци - младо семейство.



За последните години родната къща на шоумена, където преминава детството му, започва да опустява. Това се случва след кончината на бащата на тв водещия. Тодор Трифонов издъхна през ноември 2017 г. и оттогава в дома нищо не е същото, разказват съседи. Заради липсата на хора сградата бе опасана с камери, които следяха някой недоброжелател да не посегне на недвижимото имущество. Вероятно затова лидерът на партия "Има такъв народ" се е решил на продажбата. Сделката е била движена от неговата сестра Петя, майка му Здравка, също е помагала. Тя в момента живее със сестрата на Слави в Плевен.



От началото на политическата кариера на Слави роднините му започват да живеят все по-близо до него. Сестра му Петя, която е лекар рентгенолог, вече три години работи във фирмата му - "Седем осми", а съпругът й д-р Владимир Трифонов, който е пулмолог, напуснал работа в болница и също помага на фамилията. Синът на сестра му - Тодор, също от доста време работи във фирмата. Момчето завърши финанси в чужбина и вече се налага в професията у нас.



Подари апартамент на първата си любов



През 2009 г. Слави Трифонов дари на първата си голяма любов - Магдалена Ангелова, своя апартамент от 190 кв. м с мазе и гараж в Драгалевци.



Красавицата, която вече има дете и мъж, още продължава да живее в него. Маги бе първата, която сама си тръгна от връзката с водещия. "Останахме приятели и досега. Слави много ми е помагал в живота, аз също на него и можем да разчитаме един на друг", споделя Магдалена Ангелова, която с днешна дата е дипломиран психолог.