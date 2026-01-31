След 15 години брак - нов звезден развод
Невъзможност за помирение
Според документите, с които от "PEOPLE" са се запознали, бракът между Роб и Патриша, сключен на 27 януари 2010 г. в Лос Анджелис, е определен като "непоправимо разстроен и няма възможност за помирение".
Двойката има две деца - дъщерите им Миранда Скарлет, на 13 години, и Маделин Роби, на 9 години. Шнайдер е баща и на певицата Ел Кинг, на 36 години, от брака си с бившата си съпруга Лондон Кинг. Той е бил женен и за актрисата Хелена Шнайдер в периода от 2002 до 2005 г.
Любопитен детайл е, че двойката е отбелязвала любовта си публично дори години след сватбата. По повод церемонията им в Бевърли Хилс през април 2011 г. Шнайдер споделя, че това е бил "най-щастливият ден в живота му", изпълнен с близки хора, радост и очакване на медения месец. Патриша, мексиканска актриса и продуцент, също неведнъж е изразявала чувствата си в социалните мрежи, включително с емоционално послание за 10-ата им годишнина, в което благодари за семейството и децата им.
Още през 2023 г. Роб Шнайдер публикува топъл юбилеен пост, в който нарича Патриша човека, който прави живота му красив, благодари ѝ за дъщерите им, за подкрепата и за това, че го прави по-добър човек.
