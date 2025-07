След 16 години те отново са заедно

© За първи път от 16 години насам, Лиъм и Ноел Галахър от Oasis оставиха зад гърба си дългогодишни спорове и тежки неразбирателства, за да излязат заедно отново на сцената. В петък, на стадион Principality в Кардиф, Уелс, групата направи своето гръмко завръщане, което ще се помни вечно. А това е само началото... Музикантите започват турнето си, включващо общо 41 концерта в САЩ, Австралия, Бразилия и Япония. Билетите за първоначално обявените дати бяха разпродадени само за няколко часа, пише Пийпъл.



Сетлистът e един истински празник за феновете - от световноизвестни любими парчета като "Don't Look Back in Anger", "Wonderwall" и "Some Might Say", до обичани от публиката песни като "Half The World Away". С особено емоционален почерк бе втората песен, "Acquiesce", чийто рефрен "Because we need each other we believe in one another" сякаш говори не само за братята, а и за всички фенове, които никога не загубиха надежда, че групата ще се събере отново.



Култовата банда от Манчестър, която се изстреля стремглаво към върха през 90-те години е продала над 40 милиона албума по целия свят, включително около 6 милиона само в САЩ. Първият им албум "Definitely Maybe" все още държи рекорда за най-бързо продаван дебют в историята на Обединеното кралство.



На 4 юли в Кардиф присъстваха фенове от Холандия, Южна Корея, Германия и разбира се от всяка точка на Великобритания. За мнозина от тях - някои дори чакащи с часове пред сцената, това е момент, който не са вярвали, че ще доживеят. Този концерт е символ на помирение и едно ново начало за Oasis.



Събитието e с продължителност два часа, в които групата върна спомени от 90-те и 2000-те години с пълна сила. Преди песента "The Masterplan", Ноел е отправя послание към публиката с думите: "Това е за всички хора на 20 и нещо, които никога не са ни виждали на живо.“



Шоуто завършва с вълнуващ момент, когато Лиъм минава покрай Ноел, двамата се спират и си стискат ръцете - жест, който ще остане в историята като символ на тяхното събиране.



Към братята на сцената се присъединивят и добре познати лица от златните години на Oasis – Гем Арчър, Анди Бел, Пол "Bonehead" Артърс и барабанистът Джоуи Уорънкър.



Своята следваща спирка от турнето, музикантите ще направят в Чикаго на 28 август, където ще свирят на Soldier Field, след което ще се отправят към Met Life Stadium в Ню Джърси и Rose Bowl Stadium в Пасадена, Калифорния.