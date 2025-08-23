ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|След 20 години култов дует отново заедно
"Скъпи приятели, с огромна радост и вълнение ви представяме нашата нова песен "Само ти" – най-новият ни дует с неповторимия Милко Калайджиев. Това е проект, роден от любов и вдъхновение, създаден специално за вас – публиката, която повече от 20 години носи в сърцата си магията на дуета Мира и Милко. Слушайте, споделяйте, забавлявайте се и знайте – причината да продължаваме да творим сте ВИЕ! Нашите най-верни почитатели, които не забравиха, които ни обичат, които след повече от 20 години все още искат "още и още"... "Само ти" е за вас – защото само вие правите тази музика безсмъртна", коментира Мира.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 781
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Успяла българка, с много фенове у нас и по света, празнува днес
08:46 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
08:45 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
23:04 / 22.08.2025
Бизнесдамата Ваня Червенкова стана кръстница в бургаски храм
20:34 / 22.08.2025
Дара най-накрая се отърва
17:28 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета