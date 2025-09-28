ЗАРЕЖДАНЕ...
|След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
"Не трябваше да се отказвам от кариерата си, грешка беше. Ако не бях прекъснала, сега можеше да съм на друго ниво“, сподели звездата.
Тя призна, че през годините често е била подценявана: "Много хора сигурно си казват – тя е руса, значи е тъпа! Хайде да не се хваля, но IQ-то ми е доста високо.“
Преживяла е сериозен бизнес провал: "Имах бизнес, който не провървя въобще. Излъгах себе си, банкрутирах. Не трябваше да съм толкова самоуверена.“
"Около 5-6 години бях номер едно в България. Правех по 59 участия на месец и след всяко едно се прибирах вкъщи като затворник. Бях станала 44 кг и дори съм припадала на участия.“, заяви Кати и коментира, че е профукала всичките си спечелени пари за дрехи и дрънкулки, които по-късно е хвърляла на боклука.
Все още тежко преживява загубата на майка си. "Майка ми почина, когато бях на 18. Баба ми – две години по-рано, а дядо ми още преди това. Останах почти сирак. Майка ми беше най-добрата ми приятелка. До ден днешен страдам за нея – това е болка, която не се забравя и няма лек.“
Спомняйки си началото, Кати разказа: "При първия ми албум през 1999 година стана чудо. Хората ме мислеха за божество, ходих с охрана, защото искаха да ме целуват и прегръщат. Имах харизма, бях щастлива. Песните ми са хубави, никога не съм виждала нещо пошло в тях.“
Тя сподели и че никога не е взимала бакшиши "Имах достойнство. На едно участие набиха озвучителя ми, защото не исках да взема бакшиш. Изкарвах достатъчно пари и не се нуждаех.“
В любовта Кати е ударила на камък:
"Разделих се с бившия ми мъж заради несъответствие в характерите. Все още си чакам принца на белия кон. Искам да бъда обичана и да давам любов. Аз съм твърд характер и често неразбрана от мъжете.“
