|След 8 години в САЩ тя се завърна, готви нов албум
Още на 6 Теди години изпълнява първата си песен. Завършва музикално училище в Бургас, след което е приета за хорист в ансамбъл "Странджа". В последствие заминава за Америка с любовта на живота си и се посвещава на семейството.
Докато преди 3 години решават да се върнат отново в България където започва да работи отново усилено по своите музиклани проекти, съчетавайки попфолк музиката с фолклорната.
