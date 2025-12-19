След Том Круз тя доста бързо си намери друг
Като ясен знак, че е продължила напред след раздялата им, Ана беше забелязана пред дома си в Лос Анджелис, докато разхождаше кучетата си. На разходката с домашните си любимци тя беше придружена от родения в Бразилия Марсело, за когото се говори, че е новият й приятел.
Миналия месец Ана беше снимана в Лос Анджелис, докато пазарува и отново беше в компанията на Марсело. Според професионаната му биография той е основател на базираната в Лос Анджелис компания Shepherd, която "свързва световете на развлеченията и технологиите".
През октомври Ана публикува видеоклип в Instagram Stories, в който танцува с Марсело сред публиката за концерт на Дуа Липа в Kia Forum в Лос Анджелис. Тя обаче не сподели никакви подробности за връзката им.
Въпреки че "засега са приключили", двамата поддържат връзка и "ще видят как ще се развият нещата в бъдеще". Освен това Ана и Том остават приятели и колеги.
