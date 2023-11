След "Убийците на цветната луна": Ще излиза ли Лео във филмова почивка?

© Леонардо ди Каприо сподели, че има само едно желание, което иска да изпълни, преди да навърши 50 години.



Холивудската звезда, чийто най-нов проект е новия филм на Мартин Скорсезе Killers of the Flower Moon ("Убийците на цветната луна"), сподели мечтата си в ново интервю за американското сутрешно шоу Good Morning America.



Носителят на Оскар, който навърши 49 години по-рано този месец, беше попитан каква цел би искал да постигне, преди да достигне важната възраст през ноември.



"Ти си на 49 – как, по дяволите, се случи това?“ водещият Крис Конъли попита Ди Каприо, който отговори: "Нямам представа.“ След това Конъли попита актьора какво би искал да прави, преди да навърши 50. Той каза на водещия: "Хм, добър въпрос. Знаеш ли какво? Само още един филм. Още един филм."



Това е потвърждение, че актьорът не планира почивка, след като завърши снимките на Killers of the Flower Moon - адаптацията на Скорсезе по нехудожествената книга на Дейвид Гран.



Филмът, в който участват още Лили Гладстон и Робърт де Ниро, документира поредицата от убийства, които измъчват индианското племе Осейдж в Оклахома през 20-те години на миналия век, след като на тяхната земя е открит нефт. Случаят се смята за първото разследване на убийство на ФБР, пише The Independent.



В петзвездната рецензия на филмовия критик Кларис Лоугри филмът е описан като носещ "традиционните фиксации на Скорсезе: изгнилата сърцевина на човешкото сърце; как властта поражда импулса за разрушение; митовете за каубоите и престъпниците и мръсната истина за тях".



Ди Каприо обикновено внимателно избира ролите си – от 2015 г. той се е снимал само в четири филма: "Завръщането“, "Имало едно време в Холивуд“, "Не поглеждай нагоре“ и най-пресния проект на Скорсезе.



Какъв ще бъде следващият му филм, предстои да видим, но актьорът, който също е продуцент, е готов да си сътрудничи със Скорсезе за осми път по друга адаптация на една от книгите на Гран: "Облогът".



Книгата, публикувана по-рано тази година, разказва историята на оцелели след корабокрушение, които шест месеца след завръщането си у дома са обвинени от трима мъже, че са отвлекли кораба им.



За 49-ия си рожден ден Ди Каприо организира звездно парти в Бевърли Хилс, Лос Анджелис.



В медиите циркулура информация, че звезди като Салма Хайек, Бионсе, Джей Зи, Рита Ора, Тайка Уайтити, Ким Кардашиян, Тоби Магуайър и Кейт Бекинсейл са присъствали.



Лейди Гага, Крис Рок и Оливия Уайлд също бяха в списъка с гости на партито. След грандиозния купон онлайн се разпространи видео на актьора, който рапира за гостите си.