След бурния си втори развод тя се връща при първия си мъж
©
Според техните думи, Дениз "не обича Чарли по начина, по който го е обичала преди". Те обясняват, че тя все още изпитва уважение и обич към него като към баща на децата им, но дотам се простират чувствата ѝ.
"Дениз е много благородна и вярва, че децата ѝ трябва да поддържат отношения с баща си", споделя източникът. "Но нищо повече от това."
Шийн признава, че е бил трогнат от думите на бившата си съпруга в новия документален филм на Netflix, където тя го описва като "не такъв, какъвто хората си мислят".
Дениз Ричардс и Чарли Шийн се запознават през 2000 г., започват връзка година по-късно и сключват брак през 2002 г. Те имат две дъщери. През 2005 г., докато Ричардс е бременна с втората им дъщеря, тя подава молба за развод, позовавайки се на "непреодолими различия". Разводът е финализиран през ноември 2006 г.
В момента актрисата е въвлечена в ново съдебно дело - този път срещу Арън Фипърс. Разводът им е съпроводен с взаимни обвинения - Ричардс твърди, че е била малтретирана, а Фипърс я обвинява в изневяра и злоупотреба с наркотици.
Ситуацията се изостря след ареста на Фипърс, който беше извършен по обвинения в домашно насилие и сплашване на свидетели. Гаранцията му бе определена на 200 000 долара, а адвокатът му твърди, че арестът е свързан с "неверни обвинения" от страна на Ричардс и добавя, че очакват Фипърс да бъде оправдан.
