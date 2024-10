След дълго отсъствие Лайънъл Ричи се завръща

© След дълго отсъствие от сцената Лайънъл Ричи се завръща с ново турне. Концертите ще бъдат само в Европа и ще започнат през пролетта.



Турнето Say Hello To The Hits ще започне в Белфаст на 31 май и ще завърши в Мадрид на 2 август.



Носителят на награда "Грами“ ще има концерти в Лондон, Дъблин, Амстердам, Париж, Берлин и други европейски градове.



"Това е най-доброто място за пътуване в света. Ако се случи да изградиш база от верни фенове в Европа и Великобритания, това остава до края на живота“, каза Ричи в интервю за Ройтерс.



Той започва кариерата си с музикалната група "Комодорс“, а през 80-те години на миналия век става солов изпълнител, е продал повече от 125 милиона албума по целия свят.



Най-известният му хит Hello е и заглавие на концертното турне.