Алекс Гърдева ходи на специални вливки, за да запази за по-дълго време яйчниковия си резерв. Звездата от "Ергенът" и "Хелс Китчънс" много иска да стане майка, но все още не е открила бащата на бъдещата си рожба."Вече съм на 38 години и биологичният ми часовник тиктака, а нямам мъж до себе си, с когото да работим за бебе. С напредване на възрастта шансът жената да забременее намалява, но има как процесът да бъде забавен. От клиниката, в която ми вкарват медикаменти със системи, са категорични, че благодарение на помощта им ще мога да зачена дори и след няколко години", сподели пред наш репортер риалити красавицата.И допълни, че в миналото е правила 2 спонтанни аборта, причината за което била тромбофилията й.