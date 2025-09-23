Новини
След две посещения при папата тяхната сватба става възможна
Автор: Екип Burgas24.bg 17:07
©
Преди 48 години цар Симеон II и царица Маргарита присъстваха на честванията по случай 25-ата годишнина от възкачването на кралица Елизабет II на британския престол.

Среща, която не забравяме

Юбилейните чествания, известни още като Silver Jubilee, събират на едно място редица държавни глави, кралски особи и високопоставени гости от целия свят. Сред тях са и българският цар Симеон II и царица Маргарита. На снимките, публикувани наскоро в официалния профил на @bulgariaroyalfamily, се вижда елегантната царица Маргарита, носеща българската тиара "Кьохерт“, както и цар Симеон II в официален фрак с почетни ордени.

 

Присъствието на българската царска двойка на толкова значимо събитие е показателно за близките отношения между европейските кралски династии. Днес, близо половин век по-късно, архивните кадри предизвикват интерес и любопитство, тъй като напомнят за богатото минало на българската царска фамилия и връзките ѝ с другите монархически дворове в Европа.

Любовната история на цар Симеон ІІ и царица Маргарита

Тяхната история започва преди постъпването на Симеон във Военната академия в САЩ. Още тогава Маргарита му прави силно впечатление, но съдбата ги разделя. Години по-късно обща позната – Надежда – споменава на Симеон, че Маргарита ще гостува на приятелка в Америка. Той успява да научи адреса ѝ и ѝ изпраща покана за традиционния бал на академията. За съжаление, поканата идва в момент, когато Маргарита вече е на път за Япония, и срещата им така и не се състои.

Съдбата обаче има други планове – двамата се срещат отново в Мадрид, година по-късно, през лятото. Връзката им бързо се задълбочава и вземат решение да се оженят. Но плановете им се сблъскват с религиозни пречки: тя е католичка, той – православен. Католическата църква поставя условие – децата от брака задължително да бъдат възпитани в католическата вяра, с писмено потвърждение от страна на Симеон.

Това изискване поставя бъдещия монарх в деликатна ситуация – такова обещание би било в разрез с Търновската конституция. За да намери изход, Симеон се обръща към водещ адвокат, специалист по брачно право, който открива интересен прецедент от 1938 г. в Япония. Там местен епископ поема отговорността за венчавката между католичка и местен управител – шинтоист – без да настоява за религиозни ангажименти.

 

За да преодолее окончателно възникналите пречки, Симеон II предприема две посещения във Ватикана. Там е приет лично от папа Йоан XXIII – известен още като "Българския папа“, заради десетилетието, което е прекарал като църковен представител в България. Светият отец не крие своите симпатии към царското семейство, което допринася за благоприятно развитие на ситуацията, пише ladyzone.



