След като беше диагностицирана като "побъркана", тя посегна на живота си

© Бритни Спиърс разкри, че е възнамерявала да се самоубие.



Певицата прави това разкритие в мемоарите си "The Woman in Me".



Това се случило в едни от най-мрачните ѝ дни, докато беше под попечителството на баща си Джейми Спиърс.



Звездата бе поставена под негово попечителство през 2008 г., а през 2021 г. се освободи.



Бритни трябвало да прекара известно време в психиатрична болница и това почти я пречупило.



"Как успях да не убия себе си на това място? Почти всеки в моята ситуация щеше да го направи. Да мисля колко близо бях до това да направя точно това, ме разплака", написала е изпълнителката в книгата си.



Спиърс била принудена да остане в психиатричната болница, след като лекар я диагностицирал като "побъркана".



"Честно, чувствах се така, сякаш те се опитваха да ме убият. Те ме държаха заключена против волята ми с месеци", обяснява звездата, цитирана от Dnes.bg.