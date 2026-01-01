След като я уволниха, Цънцарова влиза в политиката
©
Подобно уволнение често е първи тур по пътя към политическата арена, което сме наблюдавали многократно още от настоящата вицепрезидентка Илиана Йотова до специалиста по разговорен английски Николай Бареков. Според запознати с битието на Цънцарова от няколко месеца тя е любимка на двамата съпредседатели на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Партията им отчаяно страда от липса на разпознаваем човешки ресурс след напускането на основателя си Христо Иванов и знакови фигури като Стефан Тафров.
Именно в лицето на Мария двамата виждали подходящо лице за предстоящите парламентарни избори. Водещата e еднакво харесвана и от по-възрастните зрители, и от младата аудитория. Освен това винаги се е гордяла с произхода си от възрожденско Карлово и може да разчупи наратива за градската десница като балон за шепа жълтопаветни софиянци.
Цънцарова е получила подкрепа от двамата партийни лидери, както и покана да се включи в листите им за народен представител от гражданската квота, мълви се упорито в партийните централи.
Според източници на сайта Lupa.bg, на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които ще са в края на месец март или в началото на април 2026 г., Мария ще се появи като кандидат за депутат на ПП-ДБ в родния си град и в един от големите столични изборни райони. Цънцарова вече е дала необвързващо съгласие на лидерите на ПП-ДБ, като си е оставила вратичка да проведе сериозен разговор със семейството си, преди окончателно да нахлузи партийния хомот.
Както е известно, журналистката има две невръстни деца - на 8 и на 6 годинки, от ученическата си любов бизнесмена Симо Голев. "Мария ще мобилизира електорат и със сигурност ще бъде от разпознаваемите депутати, от каквито ПП-ДБ има осезаема нужда", коментират политолози. Включването й в листите обаче е довело до разнобой в коалицията, твърди източник на "Уикенд". Категорично против бил например ген. Атанас Атанасов, който си давал сметка, че лансирането на Цънцарова ще е за сметка на политици от неговата партия ДСБ. Леко скептичен бил и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който не бил убеден в компетентността на журналистката като народен представител. Освен това тя била доста близка до Явор Божанков, който е в открит конфликт с него.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Над шест часа във влак под Ламанша: Eurostar възобновява маршрутите си след хаоса, причинен от повреда в електрозахранването
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Радостна вест: Дъщерята на Гала очаква второ си дете
17:18 / 31.12.2025
Някои вече посрещнаха новата 2026 година
14:53 / 31.12.2025
Специалист: Организмът не може да се справи с целия този товар
08:58 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.