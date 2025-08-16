След много сълзи Сузана напусна "Диви и красиви"

© Нова тв Емоционално гласуване при жените и мъжете определи Сузана и Стоян да се разделят с романтичното приключение "Диви и красиви“. Те са първите, които си тръгват от Палата на любовта, точно преди обединението на двата лагера.



Церемониите започнаха със споделени красиви емоции и разочарования от изминалата седмица и вълнението около "слепите“ и явните срещи, през които преминаха дамите и господата. Чрез тайно гласуване, те трябваше да определят кой сред тях има най-малък шанс да открие любовта във формата. Стоян получи най-много гласове от мъжете, а вотът при жените беше съпътстван със сълзи и тревоги. Сузана бе определена като най-неискрения участник в романтичното риалити и напусна церемонията огорчена.



Настроението в двата лагера коренно се промени, след като участниците разбраха, че същата вечер ще се обединят с обектите на техните желания. Дамите и господата се срещнаха под покрива на Палата на любовта, който ще се превърне в най-романтичното място по Българското Черноморие през следващите седмици.



Мъжете не се посвениха да покажат своя интерес към жените, които са им направили най-силно впечатление по време на срещите "на сляпо“. Марсел веднага позна Ренета и се насочи към нея. Божин потърси съвета на Ванеса относно Евгения, която беше привлякла неговото внимание, а Ивелина най-после се срещна с Радослав.



Емоциите за всички участници не свършиха до тук, тъй като водещата Маги Томова разкри пред тях тайната мисия на Чефо. Актьорът и инфлуенсър сподели, че иска да остане в романтичното риалити и да продължи да ги опознава, но решението няма да бъде негово. Борбата за любовта трябва да бъде честна и затова жените ще имат последната дума – чрез таен вот те ще решат дали Стефан да се превърне в равноправен участник и да продължи пътя си към любовта.