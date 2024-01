След няколко години пауза той отново се завръща на сцената, новата песен е факт

© Джъстин Тимбърлейк се завърна на сцената на соло музиката. Днес 42-годишният изпълнител представи сингъла "Selfish“ и клипа към него, режисиран от Брадли Калдър.



"Selfish“ е първата соло песен на Тимбърлейк след излизането на албума му Man in the Woods през 2018 г. Баладата е с R&B звучене, което бе характерно за ранните песни на Тимбърлейк.



Песента подгрява появата на албума "Everything I Thought It Was“, който ще излезе на 15 март.



В петък Тимбърлейк обяви, че на 27 януари ще бъде гост на американското тв шоу Saturday Night Live.



През април 2023 г. Тимбаленд разкри пред списание Variety, че с Джъстин Тимбърлейк подготвят нови песни, които ще влязат в първия албум на звездата от 2018 г. насам.