След посещението му в България: Роби Уилямс разкри за психологически проблеми

© Роби Уилямс говори открито за психичното си здраве и Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), предаде Yahoo.



Появявайки се в подкаста "I’m ADHD! No You’re Not“ в сряда, певецът разкри, че освен ADHD, страда и от депресия, изолация и акрофобия, и това, съчетано със славата, е "замайващ коктейл“.



Описвайки леглото си като своята "зона на комфорт“, той каза, че когато е някъде другаде, се чувства неспокоен, въпреки че признава, че с напредване на възрастта се справя все по-добре с психичното си здраве.



"Изглеждам самодоволен, помпозен и правя тези грандиозни жестове... Но всъщност се чувствам точно обратното.“