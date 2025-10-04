ЗАРЕЖДАНЕ...
|След посещението му в България: Роби Уилямс разкри за психологически проблеми
Появявайки се в подкаста "I’m ADHD! No You’re Not“ в сряда, певецът разкри, че освен ADHD, страда и от депресия, изолация и акрофобия, и това, съчетано със славата, е "замайващ коктейл“.
Описвайки леглото си като своята "зона на комфорт“, той каза, че когато е някъде другаде, се чувства неспокоен, въпреки че признава, че с напредване на възрастта се справя все по-добре с психичното си здраве.
"Изглеждам самодоволен, помпозен и правя тези грандиозни жестове... Но всъщност се чувствам точно обратното.“
