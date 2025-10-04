Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
След посещението му в България: Роби Уилямс разкри за психологически проблеми
Автор: Екип Burgas24.bg 21:54Коментари (0)303
©
Роби Уилямс говори открито за психичното си здраве и Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), предаде Yahoo.

Появявайки се в подкаста "I’m ADHD! No You’re Not“ в сряда, певецът разкри, че освен ADHD, страда и от депресия, изолация и акрофобия, и това, съчетано със славата, е "замайващ коктейл“.

Описвайки леглото си като своята "зона на комфорт“, той каза, че когато е някъде другаде, се чувства неспокоен, въпреки че признава, че с напредване на възрастта се справя все по-добре с психичното си здраве.

"Изглеждам самодоволен, помпозен и правя тези грандиозни жестове... Но всъщност се чувствам точно обратното.“



Още по темата: общо новини по темата: 1255
04.10.2025 Кой ще напусне Big Brother днес?
04.10.2025 Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
04.10.2025 Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
04.10.2025 Само на 21 години почина ТикТок звезда
04.10.2025 Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
04.10.2025 Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационна битка
предишна страница [ 1/210 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дамите в таксиметровия бранш стават все повече в последните годин...
19:04 / 04.10.2025
Кой ще напусне Big Brother днес?
17:49 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод...
16:46 / 04.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационн...
13:53 / 04.10.2025
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
13:53 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: