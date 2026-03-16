Припомняме, че публично те се скараха, като Азис дори не покани Деси Слава на концерта през февруари.
Отправената тази вечер покана бе приета веднага, като двамата планират да изпълнят емблематичните си дуети на 15 декември, информира Plovdiv24.bg.
Азис не само прие предложението да присъства, но и предложи двамата да излязат заедно пред публиката.
"Ще дойда! Ще изпеем заедно нашите дуетни песни“, заяви Кралят на фолка.
"Да не правиш ромски работи и да ѝ вържеш тенекия накрая", отправи реплика Димитър Рачков.
Малко след това Азис внесе лека несигурност дали ще успее да присъства.
"Аз ѝ казах, че ще дойда, но тогава не знам дали ще съм в Америка... леле, как може такова нещо, трябва да си видя графика", каза певецът.
Рачков веднага се възползва от ситуацията за още една шега.
"Ето започна се – нямало да е в България. А Костинброд къде се намира?", попита той и предизвика смях в залата.
Ето и хронология на скандала, който скара двама от най-талантливите артисти на попфолка в България:
Азис публикува гневно стори във Facebook, в което обяви, че вече е сложил край на отношенията си с Деси.
"Вчера (17 ноември 2025) звъннах на Десислава да я питам нещо важно за мен. Познайте дали си вдигна веднага телефона, или дали е върнала позвъняване до днес? Не!
Кралят на попфолка заяви, че е потърсил Галена за същото и тя му реагирала мигновено, пазейки му честта на "истинска приятелка“.
"Момичето ми вдигна сънено и от вчера до днес имаме над 40 съобщения по темата и сме се чули 5 пъти. После Деси ходи по телевизиите да се оплаква от мен… Сбогом, Десислава!“
Деси Слава не му остана длъжна: "Търсиш съжаление и бързаш да плачеш пред публиката в Инстаграм… Но защо не им разказа как те поканих на фолклорния ми концерт в НДК, а ти ме излъга, че няма да си в България… и после дори ми го призна?! Защо не им разкажеш как ще си изпееш сам нашите дуети на концерта ти в ‘Арена 8888’ и си щял да ме поканиш само в публиката… Аз трябва да съм сърдитата, а не ти! Нямаш никакъв толеранс и дори не ме изчака, за да разбереш защо не съм ти вдигнала. ‘Сбогом’ е много силна дума, но щом така искаш – нека да е така.
След публичния скандал днес отново са приятели
