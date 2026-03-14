След раздялата тя реши да скочи с парашут
Двамата бяха заедно в продължение на 4 години, като любовта им устоя дори и когато Везенков замина да играе в НБА за "Сакраменто Кингс". Именно Никол бе една от основните причини българинът да поиска отново да се върне в Европа.
След това двамата отново се събраха в Атина, но постепенно чувствата им са охладнели. Никол и Саша вече имат различни житейски приоритети и професионални ангажименти, съобщават медиите в Гърция. Везенков продължава да бъде сред най-добрите баскетболисти в Европа, докато Елефтериаду се фокусира върху лични проекти след края на кариерата си във водната топка през 2024 г. след Олимпийските игри. Дали причината е любовна мъка или друга, но българинът бе изваден от групата на "Олимпиакос" за мача с "Монако" в Евролигата, пише HotArena.
"Кажи "да" на всичко, което те кара да се чувстваш свободен. Преследвай моменти, които те карат да летиш красиво. Изпълнете живота си с преживявания, не само с дни", написа усмихната Никол след скока си с парашут. Любопитното е, че Везенков беше харесал клипчето на бившата си приятелка.
"Двамата бяха заедно от 2022 г., като опитваха да избягват светлините на прожекторите, въпреки успехите си в спорта - Саша в баскетбола, а Никол - във водната топка. Раздялата на звездната двойка се е случила преди известно време, но бе оповестена чак сега, като причина за нея е това, че двамата имат различни житейски приоритети и професионални ангажименти, пише гръцкото издание basketvoice.
Саша и Никол се запознаха покрай спорта в "Олимпиакос". Той бе голямата звезда на баскетболния отбор, докато тя във водната топка при жените. През миналата година красавицата дойде и в Ботевград, за да подкрепи Везенков в мача на националния отбор срещу Швеция.
Още по темата
Още от категорията
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
13.03
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
12.03
Изложбите "Природа. Лов. Риболов" и "Цветна пролет" откриват прол...
16:25 / 13.03.2026
Филми, отличени на фестивала в Кан, гледаме на "София Филм Фест н...
16:14 / 13.03.2026
Разделиха се
15:20 / 13.03.2026
