Връзката между Виктор Стоянов – мачото от първия сезон на "Ергенът", и чаровната актриса Поли Недкова, става все по-сериозна. От година и половина двамата са неразделни, а фитнес гуруто вече намеква пред приятели, че е готов да стане баща и иска дете от красивата си половинка.Историята на връзката им е много романтична. Докато Виктор участваше в шоуто "Денсинг старс", Поли често можеше да бъде забелязана в публиката – усмихната, горда и внимателна, но тогава влюбените все още пазеха чувствата си в тайна. Истинският момент на голямото разкриване дойде на премиерата на филма "Гунди – легенда за любовта“, където Стоянов най-накрая реши да сложи край на догадките и нежно прегърна Недкова през кръста пред обективите.За младата актриса се знае, че е родом от Габрово, но е израснала във Варна – градът, който явно ражда не само морски бриз, но и таланти. Там тя завършва испанска гимназия и изучава актьорско майсторство в две от най-добрите школи. Неотдавна Поли работеше в Драматичен театър "Стоян Бъчваров" в морската столица, но заради гаджето си се премести в София.В свободното си време Недкова тренира редовно – навик, който й осигурява изваяна фигура, достойна за фитнес плакат. Именно тази комбинация от чар, интелект и спортен дух запленила Виктор, който не крие, че държи половинката му да е в отлична форма също като него. Ако забременее обаче, актрисата ще трябва да забави темпото.Преди да се залюби с Поли, Стоянов имаше връзки с фитнес инструкторката Христиана Парова, а после с популярната влогърка Мария Тарашманова. И двете жени бяха представяни от него като "любовта на живота му", но и с двете отношенията му приключиха бързо и бурно. В "Черешката на тортата“ Виктор дори сподели с присъщата си драматичност, че страда от разбито сърце заради Мария, която го напуснала след негови грешки. Макар да не призна открито за изневяра, слуховете гласяха, че по това време очите му често шарели". Тогава философски обобщи: "Жена на моето сърце има, но жена до моето сърце няма". Малко след това обаче животът му поднесе нов шанс – Поли Недкова. Днес именно тя изглежда е успяла да укроти суетния мачо. Познати на двойката твърдят, че Виктор е истински влюбен и вече мисли в перспектива – не просто за общ дом, а и за дете. "Поли е силна, земна и независима. Тя не го боготвори, а му се противопоставя, когато трябва. Това страшно му харесва“, коментират техни приятели.След славата от "Ергенът" Стоянов рязко смени посоката – напусна работата си като управител на фитнес зала и се впусна в света на шоубизнеса. Участва във филма "Чалга“ на Мариан Вълев, като Куката от "Под прикритие" не пести похвали за него: "Той е талантлив, изпълнителен и има страхотно присъствие пред камерата". Освен това Виктор се превърна в любимец на рекламодателите – промотира от протеинови добавки до бързи кредити в социалните мрежи, докарвайки си доста прилични доходи.Звездата от "Ергенът“ обаче не е само мускули и чар. Той често говори за това как славата има и тъмна страна: "Опитват се да ме снимат тайно. Хора, просто ме попитайте, никога не отказвам снимки! Но не го правете скришом, виждам ви!", казва той с усмивка, но и с нотка на раздразнение, пише HotArena.Стоянов се хвали, че винаги е бил обект на засилен интерес от страна на жените, но твърди, че вече търси нещо различно: "Искам жена със силен характер, която знае какво иска. Не мека, а борбена. Поли е точно такава, затова вярвам, че ще ни се получи", споделял е мачото.Според близки до двойката, днес Виктор и Поли живеят в пълна хармония, обичат да пътуват и да прекарват време далеч от камерите. Той често споделя, че именно тя му е помогнала да намери баланса в личния си живот. Дали следващата голяма новина ще е бебе? Мнозина вярват, че да. Стоянов неведнъж е признавал, че мечтае за семейство и деца. Ако съдим по начина, по който гледа Поли – с онази мека усмивка, може би този път мускулестият "ерген" наистина е намерил жената, с която ще построи дом и ще отгледа наследник.