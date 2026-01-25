След серия събирания и раздели Рая Пеева и Явор Бахаров май са решили най-накрая да се оженят. Миналия вторник лошото момче на родната сцена и неговата секси любима празнуваха 10 години от началото на връзката си. Те показаха свои снимки, на една от които ясно се вижда пръстен на безименния пръст на Рая."Честита годишнина, любов моя, все още избирам нас... и винаги ще е така. Най-доброто предстои", написа Рая в Инстаграм в деня, в който се навършиха 10 години от началото на връзката й с по-младия брат Бахаров. Към тези думи, които написа на английски, тя добави на български: "Обичам те!".Явор пък публикува на своята страница в Инстаграм снимка на любимата си, скрила усмивка зад букет лалета. Актьорът написа към фотоса: "Обична моя". Явно всички проблеми между двамата назад във времето са простени и забравени и те отново са на върха на любовта и щастието. Още по-интересно е, че Рая носи пръстен, който много прилича на годежен. Бижуто е класическо – камък в обков, прикрепен върху златна халка. С такива пръстени хората обикновено предлагат брак. До него, на кутрето си, Рая носи и сребърен пръстен.През годините двойката често се е шегувала с възможността за евентуален брак. Актьорите дори си бяха направили снимки с халки, а след това споделиха, че това е било закачка с медиите, които все се опитват да ги оженят. Бахаров обаче през лятото става на 41 години, а Пеева през март ще навърти 37 лазарника. Времето лети и е логично след цяло десетилетие заедно звездите да са решили да издигнат връзката си на ново ниво, а именно – брак, след това – и дете. Ако иска да стане майка, актрисата вече няма много време за отлагане.Говори се, че двамата с Явор отдавна са щели да сключат брак, но плановете им били спънати от редовните проблеми на актьора с полицията. Заради тях преди няколко години той беше останал практически без работа и се наложи половинката му да го издържа. Миналата пролет се заговори, че двамата са се разделили, тъй като на Рая й било писнало да се прибира вкъщи при човек, който не работи и не може да се пребори с проблемите си с алкохола и наркотиците. Но през есента влюбените малко по малко разкриха в социалните мрежи, че отново са заедно. Явор се върна в театъра – не без подкрепата на брат си Захари, който е една от най-влиятелните фигури в родния шоубизнес – и нещата започнаха да се подреждат.На годишнината си двамата актьори показаха снимки от различни свои пътувания миналото лято. Точно каква е историята на пръстена, който Рая носи на безименния си пръст? Двойката все още не е разкрила, но всичко е въпрос на време.