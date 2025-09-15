ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|След сватбата Мария стяга къща
Мнозина нейни последователи първоначално предположиха, че имотът се намира в София, но според наш източник Мария е категорична – новото жилище е в града, в който е отраснала.
Къщата, в която Отварачката инвестира вече повече от година, е достатъчно голяма, за да приюти не само нея и дъщеря ѝ Марая, но и майка ѝ Йорданка, сестра ѝ Ирена с децата ѝ. Жените в семейството са сами, без мъже до себе си, и спокойно могат да живеят заедно, за да си помагат в ежедневието.
До момента имотът е глътнал поне половин милион лева, а най-скъпата част тепърва предстои – обзавеждането с луксозни мебели и декорации. Къщата не е наследствена, а закупена лично от певицата.
За Мария това е своеобразен символичен завой в живота. Още във "ВИП Брадър" тя призна, че след раздялата си с Християн Гущеров е останала буквално без нищо – само с дрехите на гърба си, празен портфейл и торба със злато, продадено на безценица. Тогава певицата дори е брояла стотинки в магазина и се е чудила как ще плати училището на дъщеря си.
През годините тя се освободи от последния си апартамент в "Лозенец" и дълго време живя под наем. След поредица от неуспешни връзки и бурни раздели, включително с последния си съпруг Мирослав Соколов – Миро Дзвера, от когото се разведе заради насилие и обиди, Мария най-после намира стабилност.
С новия си дом в Стара Загора фолкдивата слага символична черта на трудното си минало и започва нов етап в живота си – този път със стабилна основа под краката си, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1022
|предишна страница [ 1/171 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да В...
20:28 / 14.09.2025
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския ези...
21:56 / 13.09.2025
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:55 / 13.09.2025
Деси Слава се изнесе от София
15:52 / 13.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се дви...
15:50 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
15:46 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета