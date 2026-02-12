След тежката публична раздяла и той намери любовта, само че в по-младо гадже
Луиза е на 28 години, живее в Ню Йорк и вече има впечатляващо портфолио, като работи с големи модни брандове.
На събитието тя носеше къса бяла тениска и широки панталони с червен колан, а Орландо – черно кожено яке, черни панталони и сиви маратонки. Ясно се вижда, че двамата се наслаждават на компанията си, без да се притесняват от камерите, демонстрирайки близостта си.
Блум има дъщеря (Дейзи) от Кейти Пери и син (Флин) от бившата си съпруга Миранда Кер. След раздялата си с Пери през юни 2025 г., актьорът изглежда е готов да продължи напред и да се радва на новата си връзка.
Междувременно Кейти Пери продължава любовните си приключения с Джъстин Трюдо. Двамата бяха заснети заедно в Давос на Световния икономически форум, както и по време на пътуване до Япония, а певицата наскоро сподели кадри от интимните им моменти в социалните мрежи.
Гала влиза в "Капките"?
