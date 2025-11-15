След три години тежка битка с рака почина Иван Милев
"Един от "праотците на българския рокенрол" е потеглил Нагоре. Вачо Бъндарака снощи е завършил земния си път след почти 3 години борба с рака", написа Ники.
"Пионер е на родните рокбанди с брат си Димитър Милев! Димитър е големият брат, наричан още лорд Бънди, почти митична фигура за феновете на рокмузиката у нас. Иначе лорд Бънди е истинска фигура, той е английския представител в Съюзническата тристранна комисия в България след 9 септември 1944 година. През 1962 година братята канят и съученика на Вачо Кирчо Маричков на маса и барабаниста Пепи Цанков и така сформират "Бъндараците". Лорд Бънди почина през 1993 година, а снощи и братчето му Вачо. Поклон пред паметта му! Името му ще се помни винаги, докато има рокаджии в тази страна.
