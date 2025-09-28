След зверска катастрофа, животоспасяваща операция и 25 кг отгоре той живее втори живот

© Нов живот и 26 кг отгоре бележат месеците след зверската катастрофа на Аспарух от "Игри на волята". Запаленият спортист оцелява, след като преживява челен удар с мотора си на завой по пътя за Самоков, а днес е мотивиран на максимум да се завърне в силовия трибой и отново да доминира.



"Очаква ме до дни четвърта операция. Ще се почиства коляното и ставата. Търсим с лекарите по-голям обем на движение, защото сега успявам да сгъна коляното до 75 градуса - колкото да мога да качвам и слизам по стълби и да шофирам, а вече трябва да е до 130-140 градуса", разказа пред "България Днес" борбеният Аспарух, когото всички близки и приятели наричат Пухи.



С това далеч не приключват манипулациите за риалити героя. След тази операция го чакат още три хирургични интервенции.



"Трябва да се направи операция на коленните връзки, след което пак ще трябва период на възстановяване. След това ще се вадят бедрен пирон и винтове. А накрая ще се премахне и планка в китката. Общо 7 анкера имам в областта на рамото, които трябва да си останат и няма да се вадят. Старая се да забавям колкото е възможно процеса на захабяване на колянната става, за да не се налага на 27 години да я сменям, или поне да се отложи евентуална такава интервенция", разкри още пред вестника Аспарух.



Тежката катастрофа става на 27 юли 2024 г. на пътя между София и Самоков. На десен завой стъпенката на мотора на Пухи се забива в неравност на пътя и той се удря челно в идващия насреща джип, прехвърля се отгоре и пада на метри от сблъсъка. По спешност е откаран в "Пирогов", където е интубиран и лекарите го връщат от отвъдното.



Благодарение на каската и на това, че е дългогодишен спортист, Пухи остава жив. В каската си чупи носа, но тя му запазва лицето. Има също пострадал прешлен, пукнат таз, десният му крак е много увреден и още множество тежки травми.



Точно година и два месеца по-късно ситуацията е коренно различна. Пухи върви все по-уверено, а още с прохождането си се завръща в залата за тренировки. Битката отново да сгъва нормално крака си продължава с пълна сила, а за това време успява да качи 26 килограма и да възвърне значителна част от формата си.



"Всичко това става с непълноценни тренировки заради постоянните операции и повредите по тялото, но с постоянство и правилна храна", споделя Пухи.



Риалити героят не следи новия сезон на "Игри на волята".



"Новите участници вече се готвят с години, а при нас бе далеч по-неорганизирано откъм тренировки. Сега правят цели лагери за участие в "Игри на волята". Някак е по-безинтересно вече, още повече и с липсата на Димо Алексиев. Нямам нищо против Павката, интелигентно момче е, но щеше да е по-интересно с Димо. Натрупват се няколко компонента, заради които се изгуби чарът на предаването. Преди беше по-натурално и истинско", споделя Аспарух, в чиято глава се върти непрестанно мисъл за завръщане в мъртвата тяга на силовия трибой, където да припомни на опонентите си какво е чувството да бъдат доминирани.



"Много се опростачи ефирът. Простотията често е водеща, а аз съм неин противник. Младите се учат на маловажни неща и глупости, затова и не следя риалити предаванията като цяло", посочва още Пухи, пише "България Днес".