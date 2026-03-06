сложи край на актьорската си кариера и замина за Испания със семейството си, окончателно приключва и участието си в социалните мрежи.
“Най-хубавият ден в живота ми. Изтрих профила си. Да знаете, че нямам и Messenger вече. Поздрави на онзи, който беше изключително настоятелен да ми хакне профила, който не ползвам... 20 опита за 30 дни", обяви Йоана.
Единственo страницата ѝ в Instagram е активна. Наскоро тя обяви, че започва нов проект, като студиото, което ще използва е в процес на ремонт. С какво точно ще се занимава обаче остава загатка за публиката.
Сложи край на актьорската кариерата си и приключи и със социалните мрежи
