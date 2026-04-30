В съветско червено се бе пременила тази сутрин водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова. Това направи впечатление ден след забележката на конституционния съдия Янаки Стоилов в ефир относно цветовете на декора в студиото, видя Burgas24.bg.

От намека му от вчера: "Благодаря ви за срещата със зрителите на Българската национална телевизия. Като казах българска, не е ли време да промените дизайна на студиото си?“ стана ясно, че той оприличава цветовете в студиото на тези на украинското знаме.

Стоилов май се почувства като в украинската телевизия при гостуването си в БНТ

Реакцията не закъсня и в социалните мрежи се появиха десетки мемета и колажи. В тях водещите на сутрешния блок са представени като комунисти на фона на червено знаме. В други се показва как би изглеждало студиото, ако е в цветовете на българското знаме.

Любопитен е и фактът, че в централната емисия "По света и у нас“ в момента цветовете на декора са в червено, бяло и синьо – подобни на руското знаме.

В същото време синът на Маги Халваджиян също се пошегува с изказването, като написа: "Дано Янаки Стоилов не гледа Капките, че ще получи удар!“, илюстрирано със снимка от шоуто, на която се вижда, че декорът е в жълто и синьо.

Меметата вижте в нашата галерия със снимки!